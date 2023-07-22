ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА “ИНФОЗНАЙКА” В АВГУСТЕ
Образование
Какие лаборатории и центры откроются в АлтГУ по программе «Приоритет 2030»
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Образование
Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье87 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование70 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Алтайском крае пройдут сильные дожди с грозами и градом

редактор01 mins

22 июля в Алтайском крае сохранится жаркая погода с температурой воздуха от +25 до +30 градусов. При этом в большинстве районов ожидаются кратковременные, а местами сильные дожди с грозами и градом.

Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду, а при грозах — до 28 метров в секунду. Из-за сильного шквалистого ветра синоптики Алтайского края объявили штормпрогноз на 22 июля и первую половину ночи 23 июля.

В Барнауле температура воздуха составит +22…+24 градуса. В течение дня возможен кратковременный дождь и гроза.

В ночь с 22 на 23 июля в Алтайском крае воздух остынет до +11…+16 градусов. Местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы.

В Барнауле ночью +13…+15 градусов. В первой половине ночи ожидается кратковременный дождь и гроза.

Также в Алтайском крае до 24 июля продлен штормпрогноз из-за высокой пожароопасности.

В Алтайском крае ожидается дождь и град с жарой до +32 градусов

>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News