В Алтайском крае пройдут сильные дожди с грозами и градом

22 июля в Алтайском крае сохранится жаркая погода с температурой воздуха от +25 до +30 градусов. При этом в большинстве районов ожидаются кратковременные, а местами сильные дожди с грозами и градом.

Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду, а при грозах — до 28 метров в секунду. Из-за сильного шквалистого ветра синоптики Алтайского края объявили штормпрогноз на 22 июля и первую половину ночи 23 июля.

В Барнауле температура воздуха составит +22…+24 градуса. В течение дня возможен кратковременный дождь и гроза.

В ночь с 22 на 23 июля в Алтайском крае воздух остынет до +11…+16 градусов. Местами вновь пройдут кратковременные дожди и грозы.

В Барнауле ночью +13…+15 градусов. В первой половине ночи ожидается кратковременный дождь и гроза.

Также в Алтайском крае до 24 июля продлен штормпрогноз из-за высокой пожароопасности.

В Алтайском крае ожидается дождь и град с жарой до +32 градусов

>