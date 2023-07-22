В Алтайском крае прошли межрегиональные учебно-тренировочные занятия сводного межрайонного противоэпизоотического отряда

20 июля в селе Алтайском прошли межрегиональные учебно-тренировочные занятия сводного межрайонного противоэпизоотического отряда . Их цель – оценка степени готовности противоэпизоотических отрядов к купированию инфекции (грипп птиц) и проведению комплекса охранно-карантинных мероприятий.

Открыл мероприятие начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров . В учениях приняли участие специалисты регионального управления ветеринарии, Алтайского краевого ветеринарного центра, 19 учреждений государственной ветеринарной службы края.

На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям были поставлены задачи по локализации очага инфекции . Участники уделили внимание вопросам взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственной ветеринарной службой граничащих регионов – Новосибирской области и Республики Алтай, органами местного самоуправления, другими заинтересованными службами и ведомствами.

Члены эпизоотологической группы в очаге инфекции провели клинический осмотр восприимчивого поголовья. Специалисты диагностической группы обследовали очаг инфекции и составили акт. Также они взяли биологический и патологический материал, который отправили в вирусологический отдел Алтайского краевого ветеринарного центра для постановки диагноза. С учетом полученных результатов был разработан комплексный план мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания . После принятия решения о наложении ограничительных мероприятий (карантина) ветеринарные специалисты отряда в составе групп приступили к работе в очаге инфекции, угрожаемой зоне и зоне наблюдения.

«После завершения практической части учений были подведены итоги. Присутствующие положительно оценили уровень готовности сводного противоэпизоотического отряда . Отмечена слаженность работы всех групп», – подчеркнули в управлении ветеринарии Алтайского края .

Фото: управление ветеринарии Алтайского края

Справка : грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (живущих в непосредственной близости к человеку) и диких птиц, восприимчив к нему и человек. Источником заражения являются больные и переболевшие птицы.