В Алтайском крае скоро появятся помощники фельдшеров

Фото: pixabay.com

Помощники фельдшеров будут оказывать медицинские услуги населению и первую помощь. Сейчас специалисты проходят обучение

Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что в скором времени в регионе появятся помощники фельдшеров, сообщает “Бийский рабочий” .

Студентов уже обучают по соответствующей специальности в Барнаульском базовом медколледже. Программа завершится в декабре. Сейчас будущие специалисты изучают теоретическую базу, а в скором времени приступят к практической части.

Основной задачей помощников фельдшеров будет оказание медицинских услуг и первой помощи.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае продолжает увеличиваться отток среднего медперсонала.

Горняк22



Источник