В Алтайском крае скоро появятся помощники фельдшеров
Фото: pixabay.com
Помощники фельдшеров будут оказывать медицинские услуги населению и первую помощь. Сейчас специалисты проходят обучение
Врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что в скором времени в регионе появятся помощники фельдшеров, сообщает “Бийский рабочий” .
Студентов уже обучают по соответствующей специальности в Барнаульском базовом медколледже. Программа завершится в декабре. Сейчас будущие специалисты изучают теоретическую базу, а в скором времени приступят к практической части.
Основной задачей помощников фельдшеров будет оказание медицинских услуг и первой помощи.
Ранее сообщалось , что в Алтайском крае продолжает увеличиваться отток среднего медперсонала.
Горняк22
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