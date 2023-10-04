В Алтайском крае создали единую диспетчерскую службу для оказания неотложной медицинской помощи

Пока пилотный проект будет работать в медицинских организациях Бийска и ближайших к нему районах.

Теперь, чтобы вызвать врача на дом при повышенном давлении или стандартных признаках ОРВИ, жителям не нужно дозваниваться до своих поликлиник. Достаточно набрать короткий номер 103. Вызов попадет в единую диспетчерскую в Барнауле. А оттуда, в зависимости от описанных пациентом симптомов, его перенаправят в Бийск либо бригаде скорой, либо в неотложку.

– Единую диспетчерскую службу неотложной помощи организовали для того, чтобы разгрузить бригады скорой, которые зачастую выезжают к пациентам с зубной болью или повышенным давлением в ущерб экстренным вызовам. Тем более что по правилам скорая должна приехать за 20 минут, а неотложная помощь – за два часа, – объясняет главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

Если раньше за работой неотложек следили только в самих поликлиниках и не всегда эффективно, то теперь это отлаженная система. Каждую бригаду диспетчеры видят на карте, знают, сколько медики пробыли у пациента. И на следующий вызов отправляют по ближайшему адресу. Даже если эта территория закреплена за другой поликлиникой.

– На карте в режиме реального времени можно отслеживать расположение бригад, время приезда к пациенту, продолжительность оказания помощи и, что важно, мы видим результат осмотра. При такой работе исключаются прецеденты, когда, к примеру, при передаче вызова в поликлинику бригада неотложной помощи могла не доехать до нужного адреса. Сейчас каждый вызов под контролем, – рассказал Алексей Карнаухов.

Работа системы будет построена по аналогии со скорой помощью. С этой целью автомобили неотложной помощи Алтайского края оснастят спутниковой навигацией. Отметим, что на балансе медицинских учреждений Алтайского края находится более 300 автомобилей для оказания неотложной помощи.

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АНДРОНОВА Наталья

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