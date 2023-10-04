Женщины в Алтайском крае стали меньше делать абортов и чаще сохранять беременность. Во многом это результат информационно-пропагандистской работы специалистов регионального Министерства здравоохранения. В каждой женской консультации созданы кабинеты предабортного консультирования. В текущем году психологам и врачам удалось убедить более 500 жительниц края, настроенных на прерывание беременности, сохранить ребенка.

О том, как работает система профилактики абортов и почему о методах контрацепции необходимо рассказывать с юных лет, рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 Елена Ершова.

Более подробно читайте на amic.ru .

Источник