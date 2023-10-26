В Алтайском крае студенты сдали более 300 литров крови

С 23 по 25 октября на территории Алтайского края состоялась ежегодная студенческая акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!». Акция является студенческим социальным мероприятием, направленным на популяризацию донорского движения и здорового образа жизни.

Организатором мероприятия выступил Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» при поддержке КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» и ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова».

Акция прошла в следующих населенных пунктах Алтайского края – Павловск, Бийск, Рубцовск и завершилась в г. Барнауле. Всего в рамках мероприятия сдали кровь 683 человека. Было задействовано около 50 волонтеров.

Напомним, что донором может стать каждый совершеннолетний человек, не имеющий для этого противопоказаний по здоровью. С вопросами о том как стать донором, где сдать кровь, какие за это положены компенсации и т.п., можно обратиться в Службу крови по телефону: (3852) 77-20-87.

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