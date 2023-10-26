28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Общество
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Политика
Памфилова отреагировала на слухи об уходе на пенсию после выборов 2024 года
Политика
“Все рухнет в декабре”. Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Политика
“Отказались взлетать”. В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Мир
ХАМАС заявило, что приветствует резолюцию Генассамблеи ООН

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество519 Новости
Объявления82 Новости
Политика500 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае студенты сдали более 300 литров крови

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 23 по 25 октября на территории Алтайского края состоялась ежегодная студенческая акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!». Акция является студенческим социальным мероприятием, направленным на популяризацию донорского движения и здорового образа жизни.

Организатором мероприятия выступил Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» при поддержке КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» и ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова».

Акция прошла в следующих населенных пунктах Алтайского края – Павловск, Бийск, Рубцовск и завершилась в г. Барнауле. Всего в рамках мероприятия сдали кровь 683 человека. Было задействовано около 50 волонтеров.

Напомним, что донором может стать каждый совершеннолетний человек, не имеющий для этого противопоказаний по здоровью. С вопросами о том как стать донором, где сдать кровь, какие за это положены компенсации и т.п., можно обратиться в Службу крови по телефону: (3852) 77-20-87.

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости