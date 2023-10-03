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В Алтайском крае транспортной прокуратурой проверяются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на станции Сарайский

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Инцидент произошел сегодня около 2:00ч.

По предварительным данным, сегодня около 2 часов местного времени вблизи станции Сарайский Западно-Сибирской железной дороги в Павловском районе Алтайского края произошло травмирование несовершеннолетнего, 2007 г.р., проходящим грузовым поездом. Происшествию предшествовало неправомерное поведение несовершеннолетнего, связанное с выходом в габарит следования поезда. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь. Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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