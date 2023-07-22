ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Главный следователь России затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях таксиста в отношении пассажирки в Алтайском крае
Образование
Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы
Образование
Олимпиадники выбирают Алтайский государственный университет
Здоровье
В США ребёнок застрелил свою беременную мать и нерожденного брата.
Образование
Как в Алтайском крае проходит приемная кампания в вузы
Здоровье
В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье83 News
Новости Алтай141 News
Новости Горняк61 News
Образование62 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика75 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

редактор01 mins

21 июля в Алтайском крае зафиксировали новый лесной пожар в Угловском районе. Вероятной причиной возгорания стали грозы, отмечают в холдинге «Алтайлес».

К вечеру этого же дня огнеборцам удалось локализовать пламя на площади не более 9 гектаров. В настоящее время возгорание уже дотушивают.

«Вовремя предприняли меры по недопущению распространения огня, сработали оперативно. Выхода на верховой пожар не допустили», – сообщил директор предприятия «Лесное» Егор Ананьев.

Также 21 июля полностью завершили ликвидацию возгорания, возникшего 15 июля в Степно-Михайловском лестничестве, отмечают в Минприроды региона. По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составила 2 521 гектар. В ведомстве благодарят огнеборцев за проявленное мужество и профессионализм.

В Алтайском крае локализовали крупный пожар в Степно-Михайловском лесничестве

>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News