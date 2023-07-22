В Алтайском крае тушат лесной пожар в Угловском районе

21 июля в Алтайском крае зафиксировали новый лесной пожар в Угловском районе. Вероятной причиной возгорания стали грозы, отмечают в холдинге «Алтайлес».

К вечеру этого же дня огнеборцам удалось локализовать пламя на площади не более 9 гектаров. В настоящее время возгорание уже дотушивают.

«Вовремя предприняли меры по недопущению распространения огня, сработали оперативно. Выхода на верховой пожар не допустили», – сообщил директор предприятия «Лесное» Егор Ананьев.

Также 21 июля полностью завершили ликвидацию возгорания, возникшего 15 июля в Степно-Михайловском лестничестве, отмечают в Минприроды региона. По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составила 2 521 гектар. В ведомстве благодарят огнеборцев за проявленное мужество и профессионализм.

В Алтайском крае локализовали крупный пожар в Степно-Михайловском лесничестве

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