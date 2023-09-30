В Алтайском крае внедряют единую диспетчерскую службу неотложной помощи

Пока это – пилотный проект, который уже запустили в Бийске и ближайших к нему районах.

Этот опыт до конца текущего года будет распространён на территории всего края. Чтобы вызвать врача на дом при повышенном давлении или стандартных признаках ОРВИ, жителям Бийска и ближайших к нему районов больше не нужно дозваниваться до своих поликлиник. Достаточно набрать короткий номер 103. Вызов попадёт в единую диспетчерскую в Барнауле. А оттуда, в зависимости от описанных пациентом симптомов, его перенаправят в Бийск либо бригаде «скорой», либо в «неотложку». Если раньше за работой «неотложек» следили только в самих поликлиниках, и не всегда эффективно, то теперь это отлаженная система. Каждую бригаду диспетчеры видят на карте, знают, сколько медики пробыли у пациента. И на следующий вызов отправляют по ближайшему адресу. Даже если эта территория закреплена за другой поликлиникой. Единую диспетчерскую службу неотложной помощи организовали для того, чтобы разгрузить бригады «скорой», которые зачатую выезжают к пациентам с зубной болью или повышенным давлением в ущерб более экстренным вызовам. До конца года единую систему «неотложки» планируют внедрить по всему краю.

Елена Лопатина

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