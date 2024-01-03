В Алтайском крае вновь перекрывают дороги. Где проехать нельзя?

Из-за непогоды на Алтае вновь действуют ограничения на автомобильных трассах. На этот раз проехать нельзя недалеко от Барнаула.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.

Ограничения для всех видов транспортных средств ввели сегодня на участке трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан в районе дороги от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 — км 87).

Причиной ограничения движения стали сложные метеорологические условия в виде мокрого снега, гололеда, метели и усиления ветра до 18-23 м/с.

МЧС Алтайского края просит водителей по возможности воздержаться от поездок, а в случае необходимости — не превышать скоростной режим и быть внимательными.

Напомним, со вчерашнего дня была перекрыта трасса между Рубцовском и Змеиногорском. Утром 3 января ее открыли. В течение суток в Алтайском крае были зафиксированы массовые ДТП. Особо сложная ситуация сложилась по направлению Бийска и Белокурихи.

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Взято отсюда

04.01.2024