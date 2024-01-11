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В Алтайском крае увеличился материнский капитал на первого и второго ребенка

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С 1 января текущего года вступили в силу нововведения, которые связаны с материнским капиталом. Об этом сообщает altairegion22.

В Алтайском крае увеличился материнский капитал на первого и второго ребенка

Материнский капитал для покупки жилья: вопросы и ответы.

Уточняется, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,5%. Так, размер увеличится на 44 тыс. рублей и составит 630 967,72 рубля.

При этом на второго ребенка возрастет на 58 тыс. рублей – до 833 800,37 рубля.

Если же семья уже получила часть средств, то индексируется только остаток.

Ранее стало известно, повысят ли материнский капитал до миллиона рублей.

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Взято отсюда
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