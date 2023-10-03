03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае за неделю менее 120 человек пострадали от укусов клещей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае наблюдается заметное снижение активности клещей.

С начала сезона активности клещей (30.03.2023 г.) в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 8425 человек, среди которых 2214 детей. За прошедшую неделю прибавилось 129 человек.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2836 человек, в том числе 439 детей. Всем ребятишкам ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания в 22,2% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

С конца августа активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность продлится до конца сентября.

Чаще всего заражение сибирским клещевым тифом происходит при посещении жителями края окрестностей сельских населенных пунктов, лесополос, опушек леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах, старых вырубках.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов.

В Алтайском крае выполнено более 60% годового плана по посадкам леса

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости