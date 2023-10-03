В Алтайском крае за неделю менее 120 человек пострадали от укусов клещей

В Алтайском крае наблюдается заметное снижение активности клещей.

С начала сезона активности клещей (30.03.2023 г.) в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 8425 человек, среди которых 2214 детей. За прошедшую неделю прибавилось 129 человек.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2836 человек, в том числе 439 детей. Всем ребятишкам ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания в 22,2% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

С конца августа активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. Их высокая активность продлится до конца сентября.

Чаще всего заражение сибирским клещевым тифом происходит при посещении жителями края окрестностей сельских населенных пунктов, лесополос, опушек леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах, старых вырубках.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов.

В Алтайском крае выполнено более 60% годового плана по посадкам леса

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