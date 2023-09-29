В Алтайском крае завершены работы по дистанционным наблюдениям в рамках государственного лесопатологического мониторинга

На территории Алтайского края завершены работы по дистанционным наблюдениям в рамках государственного лесопатологического мониторинга. Обнаружение изменений санитарного и лесопатологического состояния насаждений с использованием технологий дистанционного зондирования Земли, а также предварительное определение границ и площадей лесных насаждений, на которых выявлены такие изменения, в отчетном году было запланировано на площади более 350 тыс. га.

Объектом наблюдений отдела ДН и ГИС филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Алтайского края» в 2023 году стали территории Боровлянского, Баевского, Знаменского, Каменского, Панкрушихинского и Ребрихинского лесничеств Алтайского края. Основными причинами дешифровки в рамках ГЛПМ являются пожары, погодные условия и почвенно-климатические факторы, а также повреждение хвое-листогрызущими насекомыми.

В текущем году выявлено участков леса, с изменением в санитарном состоянии – более 2 тыс. га. Установлено, что причинами ослабления и гибели лесных насаждений на площади выявленных повреждений стали лесные пожары – 25,5%, изменение уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов – 22,4%, неблагоприятные условия произрастания – 2,0%. На большей часть территории (50,1%) причина ослабления гибель лесных насаждений по результатам ДЗЗ не установлена.

В ходе работы использовались материалы мультиспектральной космической съемки Sentinel-2A вегетационного периода 2022-2023 года, векторные данные границ лесных пожаров, полученные от ФБУ «Авиалесоохраны» из системы ИСДМ-Рослесхоз. Для уточнения признаков начала изменения выявленных территорий были просмотрены спутниковые сцены за период ряда прошлых лет.

Результатом дистанционных наблюдений являются предварительные данные о пространственном размещение участков леса, характеризующиеся по материалам космической съемки как поврежденные или погибшие насаждения. Сведения об данных участках переданы отделу защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Алтайского края для принятия решений об их включении в реестр лесных участков, занятых поврежденными и погибшими насаждениями.

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