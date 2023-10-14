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В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства запустили проект «Мы рядом»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В перинатальном центре Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства стартовал проект «Мы рядом». Его суть заключается в поддержке и психологической помощи, которую волонтеры оказывают женщинам.

Принять участие в проекте можно по желанию. В краевом Минздраве рассказали, что учащиеся Барнаульского базового медицинского колледжа будут сопровождать женщин в родах, рассказывая о грудном вскармливании и основах ухода за новорожденными.

Студенты увидят практическую сторону выбранной профессии в самом начале своего профессионального становления. А женщинам участие в проекте поможет сконцентрироваться на самом процессе родов, почувствовать себя увереннее и ощутить доверие к медперсоналу.

По словам координатора проекта Оксаны Железной, волонтеры не используют медицинские методы, не ставят и не отменяют диагнозы, не анализируют и не контролируют состояние здоровья матери и ребенка, не оказывают медицинскую помощь во время родов и послеродовом периоде. Все это делают штатные медицинские работники перинатального центра.

Дмитрий Попов ответил на вопросы жителей Алтайского края

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горняк

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