В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере появилось новое оборудование

В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере установили новое оборудование стоимостью 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщает altairegion22.

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью

Отмечается, что оборудование используют для лекарственной устойчивости пациентов к трем противотуберкулезным препаратам — изониазиду, рифампицину и офлоксацину.

На сегодняшний день в Алтайском крае 3444 человек болеют туберкулезом. У 897 больных есть лекарственная устойчивость.

Врачи рассказали, что это более сложная форма заболевания, которая требует длительного лечения.

Пациенту, у которого есть устойчивость к лекарствам, назначают минимум шесть видов антибиотиков. При этом лечение продолжается от 18 до 24 месяцев.

Когда же болезнь только выявили, то нужно всего четыре препарата во время интенсивной фазы и два антибиотика в поддерживающую фазу. Человек выздоравливает за 6-8 месяцев.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили, что болеть стало дороже.

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Взято отсюда

14.03.2024