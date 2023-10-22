В Алтайском медуниверситете научились определять «профиль риска пациента»

Здесь разработали программу, которая позволяет диагностировать предрасположенность к хроническим неинфекционным заболеваниям.

Пациентам предлагают ответить на вопросы анкеты. Занимает это от пяти до десяти минут. Далее программа автоматически строит так называемый «профиль риска пациента» – он выглядит как таблица, окрашенная в разные цвета. Зелёный – всё хорошо, а если жёлтый или красный – стоит обратиться за консультацией к специалисту. Также программа умеет давать рекомендации: что изменить в образе жизни, и какие дополнительные обследования нужно пройти. Результаты сразу перемещаются в личную карточку пациента. И при повторном или новом обследовании любой врач сможет ими воспользоваться. Сейчас такой «опросник» работает в городской поликлинике №1, в диагностическом центре Медуниверситета и в краевом центре медицинской профилактики. Анкетирование прошли уже более 12 000 человек. Ну а внедрить этот программный продукт повсеместно, во все поликлиники края, хотят в будущем году.

Профилактика требует широкого охвата населения, что с бумагой и ручкой крайне сложно сделать. Это – врачзамещающая технология. Она позволит решать вопросы в отсутствии участкового врача.

Андрей Коломиец , проректор по развитию регионального здравоохранения АГМУ, профессор, доктор медицинских наук

Редакция «Вести Алтай»

горняк



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