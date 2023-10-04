04.10.2023

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В Алтайском онкодиспансере возобновляют масочный режим

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Таким образом, теперь все сотрудники медучреждения должны использовать средства индивидуальной защиты при оказании медицинской помощи

В Алтайском краевом онкодиспансере на фоне подъема заболеваемости ОРВИ и COVID возобновляют масочный режим, сообщили в медучреждении. Соответствующий приказ подписал главврач диспансера Игорь Вихлянов.

Кроме того, пациентам запретили прогулки по территории медучреждения, за исключением случаев, связанных с медицинской необходимостью.

Согласно документу, все сотрудники обязаны носить макси при оказании медицинской помощи, а также при нахождении в отделениях клиники.

Руководство онкодиспансера рекомендовало использовать медицинские маски также всем посетителям поликлиники “Надежда”.

Мы понимаем, что эти меры не всегда удобны, однако они необходимы для защиты наших пациентов – а их иммунитет и без того снижен из-за основного заболевания. Напоминаем, что ОРВИ и COVID-19 являются прямыми противопоказаниями для проведения любого противоопухолевого лечения. В случае заражения пациента, мы будем вынуждены прервать и отложить процедуры“, – отметил Вихлянов.

После снижения эпидемиологической угрозы клиника продолжит работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае в отдельных медучреждениях вводят масочный режим. Соответствующее решение каждое медучреждение может принимать самостоятельно. О введении повсеместного масочного режима пока речи не идет. Его могут ввести только по указу губернатора и регионального управления Роспотребнадзора

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