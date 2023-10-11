В алтайском онкологическом центре рассказали о статистике рака молочной железы

За последние 10 лет в Алтайском крае заболеваемость раком молочной железы выросла более чем на 30%. Октябрь – всемирный месяц борьбы с недугом.

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Рак груди – самое распространенное онкозаболевание у женщин не только в регионе, но и во всем мире. Алтайские врачи обнаруживают его примерно в 20% случаев из всех выявляемых раковых опухолей. Медики говорят, нельзя сделать вывод, что заболевание помолодело. По статистике, в зоне риска — по-прежнему женщины после 60 лет.

«Почти 20 лет назад, когда я пришел только работать онкологом 30-35-летние женщины встречались от силы раз-два в год. Сейчас такой возраст никого не удивляет. Поэтому, кажется, что молодеет. На самом деле, как было 60 лет, так и осталось», — рассказал врач-онколог краевого онкологического центра «Надежда» Олег Матяш.

Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 1200 пациенток со злокачественными опухолями молочной железы. В 2022 году было обнаружено 1279 случаев. Благодаря активному поиску во время диспансеризации и профосмотров 73% опухолей врачи диагностируют на 1 и 2 стадиях. Запущенные случаи встречаются реже.

«У меня много лет была фиброзная мастопатия. И, как бы, я ее наблюдала каждый год в динамике. Врач наблюдал УЗИ, маммографию. Мне сделали биопсию и буквально там через несколько дней мне позвонили и сказали: да, у вас рак молочной железы второй степени. Меня положили в стационар. Я сдала все анализы и мне сделали резекцию. То есть у меня убрали опухоль, лимфоузлы удалили. Они были без поражения. Назначили мне лучевую терапию. Я ее успешно прошла, без проблем», — поделилась пациентка онкологического центра «Надежда» Марина Хоменко.

Для поддержания состояния ремиссии пациентам необходимо пропить курс гормональной терапии. Он рассчитан на несколько лет, вплоть до 7. По мнению онкологов, положительный настрой больного способствует успешному выздоровлению.

«Когда людям показана химиотерапия, а родственники, соседи или может какой-то личный негативный опыт на каких-то тоже знакомых, близких, которые получали химиотерапию и перенесли тяжело. Она говорит: «Я не буду, я это не переживу». Хотя противопоказаний мало. Они есть, их мало. Но люди, в большинстве своем переносят удовлетворительно химиотерапию. Но, человек отказавшись, сразу ухудшает свой прогноз», — отметил врач-онколог краевого онкологического центра «Надежда» Олег Матяш.

В целях профилактики заболеваний женщинам необходимо проводить самообследование, также стоит раз в год делать маммографию или УЗИ.

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