В Алтайском районе открыт новый ФАП

Для почти 1000 жителей села Россоши Алтайского района случилось значимое событие – открыт новый фельдшерско-акушерский пункт.

Новый ФАП был построен в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Средства в сумме 16264,7 тыс. рублей руб. на строительно-монтажные работы выделили из федерального и краевого бюджетов.

В торжественном мероприятии по поводу открытия ФАПа приняли участие глава Алтайского района Виктор Тырышкин и главный врач Алтайской ЦРБ Анатолий Костылев. Они перерезали красную ленточку и вместе с жителями села осмотрели помещения, оценили удобство и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи, а также пообщались с медицинскими работниками.

Как и все ФАПы, построенные в рамках нацпроекта «Здравоохраннеие», Россошинский имеет всю необходимую мебель, медицинское оборудование и интернет, ведь специалисты подключены к информационным медицинским системам. Прием пациентов будут вести акушерка и фельдшер.

горняк



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