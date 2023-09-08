В Алтайском районе торжественно открыли новую ЦРБ

7 сентября в Алтайском районе состоялось торжественное открытие новой ЦРБ на 250 посещений в смену.

Новую ЦРБ построили за счет краевого бюджета. На эти цели было выделено 290 миллионов рублей, в том числе 60 млн. направлено на закупку нового оборудования – цифрового флюорографа, УЗД-аппарата экспертного класса, стоматологических итальянских стоек, оборудования для современной клинико-диагностической лаборатории и баклаборатории. Подготовлен кабинет маммографии, закупка маммографа планируется в 2024 году, сообщили в краевом Минздраве.

Фото: Минздрав Алтайского края

В двухэтажном здании площадью 4368 кв.м. размещены взрослая поликлиника на 150 посещений, детская консультация на 60 посещений и женская консультация на 40 посещений. В клинике оборудованы кабинеты узких специалистов: отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога, уролога, стоматологические кабинеты и отделение функциональной диагностики. Алтайская ЦРБ обслуживает более 26 тысяч человек.

Фото: Минздрав Алтайского края

Старое здание было построено еще в 1927 году, состояло из разных частей – кирпичной, деревянной и шлаколитой, что совершенно неприемлемо для современного оборудования и санитарных условий для оказания медицинской помощи.

Фото: Минздрав Алтайского края

Участие в торжественном открытии приняли председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, заместитель Губернатора Алтайского края Игорь Степаненко, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, глава Алтайского района Виктор Тырышкин.

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