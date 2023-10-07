В Барнауле еще два медучреждения ввели масочный режим

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Медицинские учреждения самостоятельно принимают решения касаемо введения ограничительных мероприятий на своей территории

В Барнауле в горбольнице №10 и перинатальном центре “Дар” ввели масочный режим и ограничили посещения пациентов, сообщает “Вести 22” .

В краевом минздраве пояснили, что главные врачи больниц и поликлиник самостоятельно вводят ограничительные мероприятия. Это может быть обязательное ношение масок для персонала и пациентов, ежедневная термометрия и обработка рук антисептиками.

О введении всеобщего масочного режима пока речи не идет. Соответствующие меры вводит Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось , что в Алтайском краевом онкодиспансере на фоне подъема заболеваемости ОРВИ и COVID возобновили масочный режим. Кроме того, пациентам запретили прогулки по территории медучреждения, за исключением случаев, связанных с медицинской необходимостью.

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