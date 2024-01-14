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В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

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В центре Барнаула стало на один зимний городок меньше. Дорожная служба приступила к демонтажу елки и зимнего городка на пл. Сахарова.

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.

Пресс-служба мэрии сообщает, что сотрудникам дорожной службы предстоит разобрать порядка 12 ярусов металлоконструкций. В разобранном виде ель будут хранить до следующего Нового года.

Отметим, что снежный городок на ул. Мало-Тобольской продолжает свою работу. А решение о закрытии примут исходя из погодных условий.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае отправили группу спасателей из-за риска погодных ЧП.

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Взято отсюда
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