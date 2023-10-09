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В Барнауле обсудили вопросы реабилитации детей после различных заболеваний

редактор ГОРНЯК2201 минуты

На прошлой неделе в перинатальном центре «Дар» состоялась конференция «Актуальные вопросы реабилитации детей, современные подходы, перспективы развития в Алтайском крае».

Первым было выступление главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Сибирского федерального округа Галины Поповой об особенностях развития реабилитации детского населения в СФО. О том, как медицинская реабилитация детского и взрослого населения организованы в Алтайском крае, доложили главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Дмитрий Паршин и главный внештатный специалист по реабилитации взрослого населения Светлана Харченко Сергеевна. Главный врач Детской городской поликлиники №9 г. Барнаула Ирина Потапова рассказала о своем опыте организации медицинской реабилитации детей на третьем этапе в амбулаторных условиях.

Локальные, практические вопросы медицинской реабилитации осветили как местные докладчики, так и специалисты из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, а также из г. Семей республики Казахстан. Были рассмотрены возможности реабилитации при неврологической, ортопедической, соматической патологиях у детей, а также реабилитации детей с поражением органов зрения и слуха.

«В рамках конференции прошел мастер-класс посвященный новой, перспективной методике реабилитации — комбинированное тейпирование. В ходе мастер-класса были даны основы тейпирования и освещены некоторые частные методики», – рассказал Дмитрий Паршин.

Конференция прошла в теплой и деловой обстановке. Спланированы тренды на междисциплинарное развитие медицинской реабилитации детей на перспективу. Гибридный формат позволил принять участие в работе конференции заочно специалистам из других регионов.

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