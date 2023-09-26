В Барнауле остаётся на карантине магазин, где изъяли колбасу, заражённую африканской чумой свиней

В торговой сети, которой принадлежит эта точка, заявляют, что необходимую дезинфекцию провели.

Вскоре карантин должны официально снять. Оказывается, что всего колбасные изделия были изъяты в 72-х торговых точках, но вирус чумы нашли только в одном батоне колбасы. Наши коллеги выяснили, что речь идёт о мясных изделиях, продающихся под брендами «Вязанка» и «Филейская». На полках лежала колбаса, заражённая вирусом африканской чумы свиней. Как только поступила информация из центральной России, что на крупном предприятии во Владимирской области обнаружили опасный вирус, наши специалисты управления ветеринарии и Россельхознадзора выяснили с помощью системы «Меркурий», куда они успели поставить продукцию, и всю её изъяли. Заражённые колбасу производителей «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт» успели развезти по магазинам сети «Магнит». Всего изъяли продукцию из более, чем 70 торговых точек. Но наличие генома вируса подтвердили только в одном конкретном батоне колбасы. На всякий случай, продукцию, которая лежала рядом, тоже сожгли. В магазине провели дезинфекцию. Если заражённая колбаса попадёт в корм свиньям – поголовье придётся полностью уничтожить. В Россельхозндзоре подчёркивают, что африканская чума свиней, как понятно из названия, опасна только для самих свиней. Для других животных и человека не представляет угрозы. Вспышки африканской чумы случаются в России нередко. Например, недавно заразились свиньи в Красноярском крае и в Хакасии. Всех животных пришлось уничтожить. Специалисты управления ветеринарии говорят, что уже больше пяти лет проверяют каждую партию свинины в регионе именно на наличие вируса африканской чумы. Только в этом году сделали уже 4500 тысячи анализов.

Вера Климанова