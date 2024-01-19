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В Барнауле осудили экс-прокурора Новосибирской области за взятку

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В краевой столице огласили приговор бывшему прокурору Новосибирской области, сообщает “Катунь 24”.

В Барнауле осудили экс-прокурора Новосибирской области за взятку

Коррупция. Суд. Уголовное дело.

19 января в Ленинском районном суде огласили приговор по делу Владимира Фалилеева.

Пост прокурора он занимал с 2015 по 2018 год. Фалилеева обвиняют в получении взяток от новосибирского бизнесмена на сумму более 10 млн рублей.

Дело направили в Алтайский край, чтобы исключить сомнения в необъективности разбирательства.

Суд приговорил Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 5,7 млн рублей.

Ранее погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” посмертно судили из-за долга в 9 млн рублей.

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Взято отсюда
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