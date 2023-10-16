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В Барнауле пассажиру автобуса вызвали реанимобиль

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Утро понедельника, 16 октября, у жителя Барнаула не задалось: в автобусе ему стало плохо, и пассажиру вызвали «скорую». Инцидент произошел в автобусе №35 в девятом часу утра. – Мы только отъехали от остановки «поселок Урожайный», попали в пробку и одному пассажиру стало плохо. Молодой мужчина как стоял, так прямо упал с высоты своего немаленького роста. Женщины в автобусе сразу же закричали, что надо «скорую». Водитель услышал и начал выворачивать на парковку, чтобы не перекрывать остальным движение, — рассказала читательница «КП-Барнаул».

После открыли все двери, чтобы проветрить салон, как так в нем была настоящая парилка и неудивительно, что кому-то стало плохо. Пассажиров же попросили выйти и пересесть на следующий рейс.

Минут через десять подъехал реанимобиль, медики вошли в салон и привели пассажира в чувства. Он на самостоятельно пересел в «скорую».

горняк

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