В Барнауле придумали первый в России “умный” детский фонендоскоп

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В мире электронные фонендоскопы используют уже несколько лет, но специальных устройств для детей, учитывающих возрастные особенности организма, еще не было

В Алтайском крае впервые разработали детский фонендоскоп с системой записи дыхания, сообщает ТАСС .

Разработкой занимались доцент кафедры информатики института математики и информационных технологий АлтГУ, кандидат медицинских наук Алексей Пиянзин вместе со студентами Кириллом Букатовым и Ильей Бобошко.

“Разработка поможет записывать звуки дыхания ребенка, а затем направлять их детскому врачу на расшифровку. Такая работа применима, к примеру, в отдаленных селах Алтайского края и России в целом“, – сообщили в пресс-службе вуза.

Устройство представляет собой головку фонендоскопа, которая прикреплена к диктофону специальным соединением, разработанным студентами института математики и информационных технологий АлтГУ и распечатанным на 3D-принтере.

Врач прикладывает устройство к грудной клетке ребенка, звуки дыхания записываются и сохраняются на любом устройстве.

Аппарат станет первым для оказания медицинской помощи детям, так как специальных устройств, учитывающих возрастные особенности организма ребенка, до этого не было. Раньше подобные разработки применялись только для лечения взрослых.

Ранее алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ .

город Горняк



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