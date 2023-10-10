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В Барнауле проходит крупный медицинский форум по психиатрии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российские и зарубежные врачи и учёные обсуждают современные методы профилактики и лечения психических расстройств, а также делятся наблюдениями о проявлениях постковидного синдрома.

Среди тем конференции также – современные зависимости, влияние интернета на психику подростков. Среди главных докладов – постковидный синдром. Чаще всего в алтайские клиники с такой проблемой обращались после первой волны пандемии. У пациентов была ярковыраженная депрессия, тревога, чувство постоянной усталости и раздражительность. Новые методы лечения психиатры планируют отработать на базе клиник в течение года.

Леонид Хиль

новости Алтайский

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