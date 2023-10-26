В Барнауле пройдет бесплатная акция по диагностике рака груди

Специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера обследуют женщин в рамках месячника по профилактике рака молочной железы. Помимо консультативного осмотра (при необходимости и по показаниям!) пациентки в этот же день будут направляться на дополнительные обследования.

Участницам акции для регистрации понадобятся паспорт, полис и СНИЛС, а для корректной оценки динамики состояния здоровья нужно будет предъявить врачу результаты последних обследований молочных желез (УЗИ, маммография).

Акция пройдет в ближайшую субботу, 28 октября, по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110/20 (поликлиника «Надежда») с 8-00 до 15-00. Предварительная запись по телефону 8-800-234-08-04 обязательна.

Отметим, что рак молочной железы является самой распространенной онкопатологией среди женщин. Ежегодно в Алтайском крае выявляется около 1200 новых случаев заболевания. Залог успешного лечения и спасения вашей жизни – ранняя диагностика болезни.

новости Локтевский



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