В Барнауле пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

1 октября на лыжной базе «Динамо» состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всероссийскому дню ходьбы. В мероприятии сможет принять участие каждый желающий независимо от уровня физической подготовки.

Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. Помимо прогулки по лесу, участников мероприятия ждет мастер-класс по технике скандинавской ходьбы.

Также с 10 до 15 часов выездная бригада Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведет бесплатные медобследования для выявления и коррекции индивидуальных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Каждый пациент получит консультацию врача-терапевта и информационные материалы о здоровом образе жизни. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

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