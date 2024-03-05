В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

Ребенок пропал в районе Старого базара, сообщает “Лиза Алерт”.
Пропал человек. Поиск пропавших.
9-летний Куприенко Вячеслав ушел в неизвестном направлении 5 марта. О его местонахождении неизвестно до сих пор.
Пропал человек.
Приметы: рост 133 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет: черная куртка, коричневые штаны, черные сапоги.
Обновлено: мальчика уже нашли сотрудники полиции.
Ранее в Алтайском крае пропала высокая светловолосая женщина.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
05.03.2024