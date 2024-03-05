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В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

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Ребенок пропал в районе Старого базара, сообщает “Лиза Алерт”.

В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

Пропал человек. Поиск пропавших.

9-летний Куприенко Вячеслав ушел в неизвестном направлении 5 марта. О его местонахождении неизвестно до сих пор.

В Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке (обновлено)

Пропал человек.

Приметы: рост 133 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, коричневые штаны, черные сапоги.

Обновлено: мальчика уже нашли сотрудники полиции.

Ранее в Алтайском крае пропала высокая светловолосая женщина.

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Взято отсюда
05.03.2024

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