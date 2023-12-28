На базе спортивного комплекса «Победа» прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все».

В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и дети, состоящие на учете в филиалах КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула».

Мероприятие проходило в формате спортивно-развлекательной программы. Наряду с соревнованиями по дартсу, бросками в баскетбольное кольцо ребята посетили различные игровые станции (снежный ком, танцевальный конкурс и др. ).

В празднике приняли участие 9 команд. По итогам спортивного мероприятия все команды стали победителями в номинациях «Самая меткая команда», «Самая эрудированная команда», «Самая сообразительная команда», «Самая танцевальная команда», «Самая быстрая команда», «Самая дружная команда», «Самая веселая команда» и др.

Все дети получили сладкие призы и медали.

Организаторами мероприятия выступили комитет по социальной поддержке населения города Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула.

Справочно: спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится с 1996 года.

Первоначально проводился на спортивной базе «Спартак», затем на базе общеобразовательной школы – интернат №4, с 2011 года проводится на базе спорткомплекса Победа.

Взято отсюда