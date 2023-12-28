Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

В Барнауле прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все»

На базе спортивного комплекса «Победа» прошел городской спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все».

В нем приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и дети, состоящие на учете в филиалах КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула».           

Мероприятие проходило в формате спортивно-развлекательной программы. Наряду с соревнованиями по дартсу, бросками в баскетбольное кольцо ребята посетили различные игровые станции (снежный ком, танцевальный конкурс и др. ).

В празднике приняли участие 9 команд. По итогам спортивного мероприятия все команды стали победителями в номинациях «Самая меткая команда», «Самая эрудированная команда», «Самая сообразительная команда», «Самая танцевальная команда», «Самая быстрая команда», «Самая дружная команда», «Самая веселая команда» и др.

Все дети получили сладкие призы и медали.

Организаторами мероприятия выступили комитет по социальной поддержке населения города Барнаула, комитет по физической культуре и спорту города Барнаула.

 

Справочно: спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья проводится с 1996 года.

Первоначально проводился на спортивной базе «Спартак», затем на базе общеобразовательной школы – интернат №4, с 2011 года проводится на базе спорткомплекса Победа.

 

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

29.12.2023

 Новости Алтай

Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

29.12.2023

 Новости Алтай

Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

29.12.2023

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix