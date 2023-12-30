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В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

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Девочка, которой нет и двух лет приходила с детского сада в синяках и ссадинах. Ее мать забила тревогу и поделилась проблемой в социальных сетях. На это обратили внимание правоохранители.

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

Ребенок, страх, избиение

“Вести Алтай” сообщает, что в отношение персонала детского сада прокурор края Антон Герман поручил городскому прокурору проверить условия пребывания детей в этом частном детском саду.

Частный детсад “Кнопочка” расположен в Индустриальном районе г. Барнаула, источник постарался связаться с руководителем, но она от комментария отказалась. Женщина отметила, что в детском саду отсутствуют камеры видеонаблюдения, и она не знает, при каких обстоятельствах девочка получила травмы. Также руководитель садика отметила, что ребенок мог получить синяки вне учреждения.

Мать ребенка также отметила, что ребенок не доедает, а по возвращению домой жадно пьет воду, тем не менее руководитель опровергла слова о нехватке питания для детей. Она заявила, что девочка сама мало ест и ее приходится уговаривать.

Ранее мы сообщали об этом инциденте.

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Взято отсюда
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