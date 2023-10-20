В Барнауле спасатели помогли скорой госпитализировать крупногабаритного пациента

Фото: управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Спасатели помогли бригаде скорой помощи доставить пациента в больницу, а также донесли бабушку со сломанной ногой до квартиры

В Барнауле для транспортировки пострадавшего в больницу потребовалась помощь спасателей, сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

В единую службу спасения поступил сигнал о том, что мужчина у себя дома получил рану и ему срочно требуется медицинская помощь. Приехавшие на помощь медики решили госпитализировать пострадавшего в городскую больницу №12.

“Из-за больших габаритов мужчины медики не смогли самостоятельно транспортировать его до кареты скорой помощи, поэтому было принято решение вызвать на помощь бригаду спасателей“, – рассказали в управлении.

Прибывшие на место сотрудники уложили пациента на носилки и донесли до машины скорой помощи.

Мужчина находится под наблюдением врачей в больнице.

Также в эти же сутки спасатели помогли 89-летней женщине, которая возвращалась с гипсом из больницы и не смогла подняться на шестой этаж. Ее погрузили на носилки и доставили до квартиры.

Ранее в Барнауле 18 и 19 октября произошло два серьезных пожара – на улице 40 лет Октября и Аванесова.

новости Алтайский



Источник