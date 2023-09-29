В Барнауле строят большую парковку рядом с новым зданием поликлиники №14

Фото: Городская поликлиника №14 г.Барнаула

Завершить все работы подрядчик должен к концу октября. Это позволит решить транспортный вопрос не только для пациентов, но и для жителей близлежащих домов

В Барнауле возле нового здания поликлиники №14 на улице Лазурной подрядчик начал строительство парковки для транспорта, сообщает пресс-центр городской администрации.

Выделенный для парковки земельный участок занимает площадь 5000 квадратных метров и рассчитан на 174 машины. Подобных площадок, которые обустроены для учреждения первичного звена здравоохранения, в Алтайском крае больше нет.

Строительство парковки Фото: Городская поликлиника №14 г.Барнаула”

Строительство парковки возле поликлиники №14 ведется уже несколько дней. Контракт заключен с ООО “Патай”.

Асфальтированная территория для автомобилей пациентов будет находиться вдоль Северного Власихинского проезда. Здесь также проведут озеленение, обустроят наружные сети водоотведения, проезды и тротуары, появится освещение, установят информационную стелу. На выполнение всех работ выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета.

“Для нас вопрос строительства был принципиален. Так как изначально проектом была предусмотрена стоянка лишь на тридцать автомобилей. Учитывая масштабы поликлиники, мы понимали, что парковка станет проблемной темой не только для пациентов, но и жителей ближайших домов. Поэтому неоднократно озвучивали вопрос на городском и краевом уровне. В итоге земельный участок рядом с новым зданием передали в нашу собственность“, – рассказал главный врач поликлиники №14 Дмитрий Денисов.

Сейчас на площадке уже разровняли грунт, идет возведение канализационных люков.

“Прежде всего необходимо обеспечить отведение воды. Кроме того, техника пробивает въезд на будущую парковку. Погода пока позволяет нам работать хорошими темпами“, – отмечает директор ООО “Патай” Андрей Багдасарян.

Все работы по строительству парковки должны быть завершены к концу октября.

В администрации уточнили, что инфраструктуре возле нового здания поликлиники уделяется много внимания. В частности, по инициативе главного врача на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной появился светофор.

“Также город проведет благоустройство территории по Лазурной: планируется установка садово-парковых диванов, урн, стоек для парковки велосипедов, высадка саженцев яблонь и газона. Сейчас обсуждается вопрос обустройства остановочных павильонов напротив поликлиники, ее транспортной доступности“, – уточнил Дмитрий Денисов.

Напомним, новый корпус поликлиники находится в квартале 2002а на улице Лазурной, 46. Здание занимает около 15 тысяч квадратных метров и состоит из четырех блоков. Мощности учреждения позволят принимать 900 пациентов за смену. Ожидается, что крупное медицинское учреждение нового формата сможет частично закрыть потребности густонаселенного Индустриального района и отчасти разгрузит краевой Диагностический центр, так как в поликлинике будет налажена работа полноценной диагностической службы.

Особенность нового корпуса заключается еще и в том, что здесь будут работать узкие специалисты, которых ранее в поликлинике не было.

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