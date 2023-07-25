В Барнауле в центре охраны материнства и детства провели консилиум с педиатрами из Санкт-Петербурга

За время работы специалисты осмотрели 80 детей с самыми разными заболеваниями – от месяца до 17 лет.

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Говорят, врачу не обязательно верить в медицину – больной верит в неё за двоих. С консультацией экспертов федерального уровня верить становится проще. Так, в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства приехали врач-невролог Елена Ефет и детский кардиолог консультативно-диагностического центра Фидель Зарубин. Основная цель визита – консультация, наблюдение и коррекция уже поставленных диагнозов и назначенного лечения.

«Дети действительно сложные. Это тяжелые и разнообразные патологии. Это и аутоиммунные заболевания, тяжелый ребенок с рассеянным склерозом, это постинфекционные проблемы, это такие дебюты нейродегенеративных заболеваний. То есть это достаточно сложные дети. Мы обсуждали с коллегами после осмотра ребенка дальнейший план действий, дальнейший план ведения», — сообщила невролог, заведующая психоневрологическим отделением Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Елена Ефет.

Такой формат сотрудничества в центре пробуют впервые. Ранее эксперты педиатрического университета использовали лишь телемедицинские консультации. За два дня они осмотрели около 80 детей. 27 из них – с сердечными заболеваниями. Петербургские специалисты охотно отмечают и высокий уровень профессионализма Алтайских врачей.

«Вы знаете, очень хорошее впечатление. В общем-то, иногда я смотрю и нечего добавить по лечению. Как это происходит, как это делается – всё очень грамотно и всё очень правильно делается. Здесь в тесной коррекции они работают с Томским университетом, с институтом кардиохирургии Мешалкина в Новосибирске. Ну, я так понимаю, здесь поближе, поэтому туда и направляются дети, которые требуют лечения, которое здесь нельзя по ряду причин», — рассказал детский врач-кардиолог Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Фидель Зарубин.

Обратиться за консультацией экспертов федерального уровня приехали семьи из разных регионов. Кто-то из них на приеме впервые, а кто-то обращается регулярно.

«Впечатление очень хорошее. То есть я насмотрелась за эти 8 лет, пока ребенок болеет, разных врачей, но это – да. Если есть высокий уровень, то он есть на самом деле. То есть всё объяснили, рассказали, показали и даже назначили, порекомендовали», — поделилась жительница Смоленского района Олеся Сергеева.

За время работы в краевом центре специалисты из Санкт-Петербурга осмотрели пациентов с самыми разными заболеваниями – от месяца до 17 лет. Среди них были и дети с дебютом судорожных приступов, которые нуждаются в уточнении диагноза. Такие встречи и обмен опытом, признаются врачи центра, намерены проводить и дальше – по мере возможности.