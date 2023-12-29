Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле в перинатальном центре “ДАР” родился малыш весом в 5 кг

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В барнаульском перинатальном центре “ДАР” родился малыш весом в 5040 гр. и ростом 62 см.

В Барнауле в перинатальном центре "ДАР" родился малыш весом в 5 кг

Новорожденный, младенец

Как сообщает “АиФ Алтай”, мама богатыря – Юлия Травкина рассказала о том, что ребенок не хотел появляться даже на 40-й неделе беременности.

Родить самой у девушки не получилось, ведь она могла навредить и себе, и ребенку. Поэтому пришлось делать кесарево сечение, оперировал пациентку врач перинатального центра Евгений Хабаров.

Операция прошла успешно, а мальчика назвали Владимиром.

Ранее мы сообщали, как алтайский врач выхаживает крошечных младенцев на радость их мамам.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
30.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix