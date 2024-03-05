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В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

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В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

В Барнауле успешно реализуется нацпроект «Здравоохранение»

Строятся и ремонтируются медучреждения, закупается современное оборудование. Проектируется новое здание девятой поликлиники. В 2023-м году город получил амбулатории в поселке Кирова и селе Гоньба. Завершилось строительство нового корпуса четырнадцатой поликлиники. Месяц назад лечебное учреждение открыло двери для пациентов.

Спортивная инфраструктура Барнаула приросла более чем пятьюдесятью объектами. В рамках федерального проекта в 128-ой школе построена «умная» спортивная площадка. Завершен капитальный ремонт здания для отделения бокса спортивной школы олимпийского резерва.

При поддержке городских депутатов было выделено новое помещение для физкультурно-оздоровительного клуба «Инваспорт».

В прошлом году большое внимание уделялось вопросам культуры.

Барнаульцы с удовольствием посещают различные культурные мероприятия.

Глава города Вячеслав Франк поблагодари сотрудников городских библиотек за создание интересных программ, направленных на развитие кругозора юных барнаульцев и укрепление традиционных культурных ценностей.

«Для укрепления материальной базы учреждений культуры и искусства еще многое предстоит сделать. В этой работе мы должны максимально использовать возможности федеральных и региональных программ и проектов, – отметил глава Барнаула.

Взято отсюда

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