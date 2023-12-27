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В барнаульском парке “Центральный” пройдет веселый праздник

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В парке «Центральный» 29 декабря пройдет праздничная программа «Новый год у ворот». Об этом сообщает altairegion22.

В барнаульском парке "Центральный" пройдет веселый праздник

Открытие Алтайской резиденции Деда Мороза.

Все желающие смогут поучаствовать в забавных играх, а также встретиться с Дедом Морозом.

Самое интересное, что в парке разыграют велосипед по итогам акции “Будь в центре”. А также наградят победителей конкурса на лучшую елочную игрушку.

Мероприятие начнется в 15:30.

Ранее мы рассказывали какой стол накрыть на Новый год 2024.

Взято отсюда
27.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
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