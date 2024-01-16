реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В субботу, 20 января, в 12:00 в парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс и лекция по северной (скандинавской) ходьбе. Об этом сообщает администрация парка.

В барнаульском парке "Изумрудный" пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

Скандинавская ходьба на лыжной базе "Динамо"

Отмечается, что занятие проведет мастер спорта по лыжным гонкам, участница Олимпийских игр в Сочи, Ольга Сементина.

При этом практиковаться может прийти каждый желающий. Главное условие – удобная одежда.

Ранее стало известно о чудо-препарате, который помогает сжигать калории. Однако все ли так безопасно. О лекарстве, побочных действиях и личном опыте читайте тут.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
17.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

17.01.2024

 Новости

Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

17.01.2024

 Новости

Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

17.01.2024

 Новости

Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

17.01.2024

 Новости

Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

17.01.2024

 Здоровье

Этери Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение “Большие девочки”

17.01.2024

 Здоровье

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

17.01.2024

 Здоровье

В барнаульском парке “Изумрудный” пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе

17.01.2024

 Новости Алтай

В администрации Барнаула обсудили перспективы строительства административного здания на стадионе «Лабиринт»

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске