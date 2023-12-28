Сегодня, 21 декабря, состоялось торжественное открытие новой амбулатории в поселке Гоньба на улице Березовой, 39. Это последний объект из запланированных в регионе к вводу в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году.

Новая поселковая амбулатория в Гоньбе представляет собой модульное здание площадью 365 кв. метров, которое построено по типовому проекту и рассчитано на прием людей всех возрастов: в правой его части располагается взрослое отделение, с левого торца – детское.

В праздничном мероприятии приняли участие министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, председатель комитета по здравоохранению Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимир Лещенко и глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко.

– Сегодня в районе значимое событие – мы торжественно принимаем долгожданный объект. До этого жители микрорайона ездили за медицинской помощью в Научный городок, а также добирались на общественном транспорте с пересадками до медицинских учреждений Барнаула. Это вызывало неудобства, были жалобы. Сегодня, с открытием амбулатории, жители могут получать рядом с домом доступные и качественные медицинские услуги. Это – самое главное. Хотел бы поблагодарить правительство Алтайского края, Губернатора региона Виктора Томенко за выделение необходимого объема финансирования для реализации этого проекта, а также строителей, которые в короткий промежуток времени возвели эту замечательную амбулаторию, – отметил Евгений Александрович.

Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2 Александр Берестенников подчеркнул, что с 2014 года в Гоньбе не было собственного медучреждения.

– Мы проводили встречи со специалистами регионального Минздрава, администрации Барнаула. Выбирали место для амбулатории, решали многие другие вопросы. Все подготовительные работы уже позади, и жители сразу нескольких сел смогут получать здесь доступную и приближенную медицинскую помощь. Сегодня увидел, как волнуются коллеги, готовясь принять первых пациентов в новой амбулатории. Как рады жители микрорайона. Это общий праздник для всех, – рассказал Александр Викторович.

С первого дня работы амбулатории здесь начали вести прием участковый терапевт с медсестрой, в ближайшие недели к ним присоединятся в рамках выездной работы зубной врач и акушер-гинеколог, а детское отделение начнет работать в январе.

– К нашей поликлинике было прикреплено порядка 1600 жителей поселка Гоньба. Сам поселок намного больше. Кто-то из жителей обслуживается в других поликлиниках. Возможно, впоследствии терапевтический участок потребуется расширить, и мы это готовы сделать, – подчеркнула заместитель главного врача по поликлинике Наталья Чернова.

В детском отделении амбулатории будет вести прием педиатр и работать процедурный и прививочный кабинеты

– Ребятишек мы раньше обслуживали в Научном Городке, теперь они будут получать помощь рядом с домом. Это 1200 ребятишек из Гоньбы, Казенной заимки и Землянухи, – рассказала гавврач городской детской поликлиники №5 Татьяна Гоголинская.

Не пропустили праздник и жители близлежащих домов.

– Амбулатория прирастала буквально на глазах. Летом корову в стадо гоняла, проходила мимо и каждый день видела прогресс. Сердце радовалось, а сейчас вообще счастлива. В поселке живу уже более полувека. Для меня и моих соседей это строительство – очень важное событие, – с улыбкой рассказывает пенсионерка Светлана Алиева.

Как отметил Александр Берестенников, открытие амбулатории – не единственное яркое событие уходящего года.

– В Больнице скорой медицинской помощи №2 активно идут ремонтные работы – обновляем поликлинику №1 на Малахова, 51, стационар приемного отделения и операционную по колопроктологии. В ближайшем будущем планируется ремонт в поликлинике на Юрина 210. Получили в этом году новое оборудование – рентген-аппарат для травмпункта, новую технику для проведения УЗИ. Это все не стоит мертвым грузом, а эффективно работает. Во благо здоровья барнаульцев.

Справка: Всего в 2023 году в ходе реализации проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Алтайском крае открыли 9 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 врачебных амбулатории. На их строительство из федерального и краевого бюджетов выделено 300 млн руб.

Фото и материалы: «Вечерний Барнаул»

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