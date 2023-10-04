В Белокурихе открыли Центр превентивной медицины для казалось бы здоровых людей

Там проводят исследования по выявлению у пациентов предрасположенности к серьёзным заболеваниям и составляют индивидуальные программы, как их избежать. 00:00

Во сколько ложиться спать, какие продукты включить в рацион, как реагировать на стрессы – этому в Центре тоже учат. Стоит ли здоровому человеку ехать в санаторий? В холдинге «Курорт Белокуриха» на этот вопрос теперь с полным основанием отвечают «да». Именно для тех, кто не болеет, там открыли Центр превентивной медицины. Его задача предсказать заболевание и принять меры, чтобы оно не возникло. Для этого используют как уже известные диагностические методики, например, анализ крови на микроэлементы, так и абсолютно новые.

Мы купили аппарат, который позволяет быстро провести скрининг функционального состояния здоровья и уже через полчаса программа выдаст, какие проблемы есть у человека, и мы сразу же сфокусируем на этом свои исследования. Также у нас есть так называемые ЭЛИ-тесты. Это иммуноферментные методики определения антител к поражённым органам и системам в организме, когда вообще клиники нет и человек кажется абсолютно здоровым, а организм уже начал бороться с небольшими изменениями в органах. ЭЛИ-тесты мы внедряем на 24 органа и системы – это серьёзный срез здоровья, когда по первым маркёрам мы уже можем понять, на что обратить внимание.

Татьяна Коваленко , заместитель гендиректора, главный врач сети санаториев «Курорта Белокуриха»

Выяснив, какие недуги могут возникнуть у человека, врачи составляют комплексную программу по их устранению. Она включает самые разные направления, в том числе борьбу со стрессами, которые зачастую и запускают болезни. Вот фрагмент одного из таких занятий. Клиенты Центра также получают рекомендации по физической нагрузке. Но главная роль отводится питанию. В меню только экологически чистые продукты, выращенные дочерним предприятием «Алтайские луга». Причём теперь овощи, птица и мясо будут производиться под контролем учёных. Для этого заключили соглашение с Алтайским аграрным университетом. Уже провели первые исследования, подтвердившие отсутствие примесей тяжелых металлов и наличие необходимых микроэлементов на сельхозполях предприятия. Следующий этап – проверка качество мяса и птицы.

Мы начали с того, что ознакомились с хозяйством. Посмотрели способы содержания скота Галловейской породы, также посмотрели, как выращивается птица: индюки, бройлеры и перепёлки. Основная часть наших исследований пройдёт в период, когда животные будут поставлены на стойловое выращивание. Цель холдинга – поставить высококачественную продукцию на стол отдыхающим санаториев Белокурихи, а наша задача – помочь в этом предприятию.

Антонина Афанасьева , декан биолого-технологического факультета Алтайского аграрного университета, профессор, доктор биологических наук

Чтобы после пребывания в Центре человек продолжал вести здоровый образ жизни, разработали цифровую платформу. Она напомнит о выданных медиками рекомендациях.

По каждому пациенту цифровая платформа составляет так называемый аватар здоровья. И после отъезда из санатория в течение года программа будет автоматически давать человеку рекомендации. Кроме того, мы закладываем возможность два раза в год оказать поддержку пациенту. То есть он сможет проконсультироваться с врачом санатория, отослать ему свои изменившиеся анализы и получить коррекцию лечения.

Игорь Жиляков , заместитель главного врача сети санаториев «Курорта Белокуриха»

Инициатором запуска в Белокурихе Центра превентивной медицины стала Национальная курортная ассоциация. Это первый в Сибири подобный проект.

Марина Иванова

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