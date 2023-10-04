04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

В Белокурихе открыли Центр превентивной медицины для казалось бы здоровых людей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Там проводят исследования по выявлению у пациентов предрасположенности к серьёзным заболеваниям и составляют индивидуальные программы, как их избежать. 00:00

Во сколько ложиться спать, какие продукты включить в рацион, как реагировать на стрессы – этому в Центре тоже учат. Стоит ли здоровому человеку ехать в санаторий? В холдинге «Курорт Белокуриха» на этот вопрос теперь с полным основанием отвечают «да». Именно для тех, кто не болеет, там открыли Центр превентивной медицины. Его задача предсказать заболевание и принять меры, чтобы оно не возникло. Для этого используют как уже известные диагностические методики, например, анализ крови на микроэлементы, так и абсолютно новые.

Мы купили аппарат, который позволяет быстро провести скрининг функционального состояния здоровья и уже через полчаса программа выдаст, какие проблемы есть у человека, и мы сразу же сфокусируем на этом свои исследования. Также у нас есть так называемые ЭЛИ-тесты. Это иммуноферментные методики определения антител к поражённым органам и системам в организме, когда вообще клиники нет и человек кажется абсолютно здоровым, а организм уже начал бороться с небольшими изменениями в органах. ЭЛИ-тесты мы внедряем на 24 органа и системы – это серьёзный срез здоровья, когда по первым маркёрам мы уже можем понять, на что обратить внимание.

Татьяна Коваленко , заместитель гендиректора, главный врач сети санаториев «Курорта Белокуриха»

Выяснив, какие недуги могут возникнуть у человека, врачи составляют комплексную программу по их устранению. Она включает самые разные направления, в том числе борьбу со стрессами, которые зачастую и запускают болезни. Вот фрагмент одного из таких занятий. Клиенты Центра также получают рекомендации по физической нагрузке. Но главная роль отводится питанию. В меню только экологически чистые продукты, выращенные дочерним предприятием «Алтайские луга». Причём теперь овощи, птица и мясо будут производиться под контролем учёных. Для этого заключили соглашение с Алтайским аграрным университетом. Уже провели первые исследования, подтвердившие отсутствие примесей тяжелых металлов и наличие необходимых микроэлементов на сельхозполях предприятия. Следующий этап – проверка качество мяса и птицы.

Мы начали с того, что ознакомились с хозяйством. Посмотрели способы содержания скота Галловейской породы, также посмотрели, как выращивается птица: индюки, бройлеры и перепёлки. Основная часть наших исследований пройдёт в период, когда животные будут поставлены на стойловое выращивание. Цель холдинга – поставить высококачественную продукцию на стол отдыхающим санаториев Белокурихи, а наша задача – помочь в этом предприятию.

Антонина Афанасьева , декан биолого-технологического факультета Алтайского аграрного университета, профессор, доктор биологических наук

Чтобы после пребывания в Центре человек продолжал вести здоровый образ жизни, разработали цифровую платформу. Она напомнит о выданных медиками рекомендациях.

По каждому пациенту цифровая платформа составляет так называемый аватар здоровья. И после отъезда из санатория в течение года программа будет автоматически давать человеку рекомендации. Кроме того, мы закладываем возможность два раза в год оказать поддержку пациенту. То есть он сможет проконсультироваться с врачом санатория, отослать ему свои изменившиеся анализы и получить коррекцию лечения.

Игорь Жиляков , заместитель главного врача сети санаториев «Курорта Белокуриха»

Инициатором запуска в Белокурихе Центра превентивной медицины стала Национальная курортная ассоциация. Это первый в Сибири подобный проект.

Марина Иванова

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости