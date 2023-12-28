В Бийске 2-комнатную квартиру продают за 11 млн рублей

В Бийске продают «эксклюзивную» недвижимость

Двухуровневые квартиры на рынке недвижимости Бийска – явление не частое. А потому цена на них большинство бийчан удивляет.

Так, в Бийске продают двухуровневую квартиру, которая занимает пятый и шестой этажи в доме на ул. Ломоносова.

Квартира за 11 млн руб. Фото: www.domofond.ru

Продавец уверяет, что квартира очень теплая и светлая. Общая площадь жилья – 82 кв. метра.

Квартира за 11 млн руб. Фото: www.domofond.ru

На первом этаже расположены большая кухня-столовая, площадью почти 30 кв. метров, прачечная с санузлом и теплая лоджия. На втором этаже – две спальни, совмещенный с ванной санузел, гардеробная и лоджия.

Квартира за 11 млн руб. Фото: www.domofond.ru

Новым собственникам в подарок обещают оставить кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, шкаф в коридоре, мебель в санузле и прачечной, а также мебель на лоджии.

Квартира за 11 млн руб. Фото: www.domofond.ru

За весь «набор» собственники просят 11 млн руб.

Квартира за 11 млн руб. Фото: www.domofond.ru

В объявлении указано, что квартиру можно купить в ипотеку или с использованием материнского капитала.

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