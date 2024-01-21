В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

Из-за сбоя в работе терминала двух детей – восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
“Катунь 24” сообщает, что 17 января дети решили совершить поездку на автобусе, но из-за сбоев в работе терминала, их выгнали из транспорта.
В региональном СК начали проверку.
Помимо этого, Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что на Алтае мальчик пострадал при падении из автобуса.
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Взято отсюда
22.01.2024