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В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

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Из-за сбоя в работе терминала двух детей – восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

Автобусы в Барнауле, автобус №35.

“Катунь 24” сообщает, что 17 января дети решили совершить поездку на автобусе, но из-за сбоев в работе терминала, их выгнали из транспорта.

В региональном СК начали проверку.

Помимо этого, Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что на Алтае мальчик пострадал при падении из автобуса.

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Взято отсюда
22.01.2024

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