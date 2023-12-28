В Бийске на улице, где идут ремонтные работы, автобус сбил девушку

Видео с моментом происшествия в Бийске зафиксировали камеры “Сотрудника”
В Бийске на ул. Мерлина автобус сбил девушку.
Видео с происшествием, случившимся 19 сентября, опубликовал “Сотрудник”.
На записи видно, как женщина достаточно быстрым шагом переходит дорогу в месте, где расположена трамвайная остановка.
Бийчане знают, что в настоящее время на этих дорогах идет ремонт. И там, где движение было односторонним, оно временно – двустороннее. Пострадавшая, возможно, забыла об этом или же не знала вовсе. Удар, который она получила от автобуса был достаточно сильным, и скорее всего, водитель автобуса также не мог предотвратить наезда на человека, который резко выскочил на дорогу там, где не было “зебры”.
В Телеграм-канале “ВКурсе. Барнаул 22”, где особенности транспортной системы Бийска знают не очень хорошо, осудили пострадавшего пешехода за неосмотрительность :
- Ну вот куда оба смотрели!
- Ведь она даже не посмотрела налево, не убедилась в своей безопасности!
- Что-то не видно пешеходного перехода…
- По-моему лицом сильно ударилась.
- Наверное в ушах, как всегда, наушники.
- Как вообще можно выходить на проезжую часть не глядя, куда идешь?
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Взято отсюда