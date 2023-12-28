В Бийске на улице, где идут ремонтные работы, автобус сбил девушку

Видео с моментом происшествия в Бийске зафиксировали камеры “Сотрудника”

В Бийске на ул. Мерлина автобус сбил девушку.

Видео с происшествием, случившимся 19 сентября, опубликовал “Сотрудник”.

На записи видно, как женщина достаточно быстрым шагом переходит дорогу в месте, где расположена трамвайная остановка.

Бийчане знают, что в настоящее время на этих дорогах идет ремонт. И там, где движение было односторонним, оно временно – двустороннее. Пострадавшая, возможно, забыла об этом или же не знала вовсе. Удар, который она получила от автобуса был достаточно сильным, и скорее всего, водитель автобуса также не мог предотвратить наезда на человека, который резко выскочил на дорогу там, где не было “зебры”.

В Телеграм-канале “ВКурсе. Барнаул 22”, где особенности транспортной системы Бийска знают не очень хорошо, осудили пострадавшего пешехода за неосмотрительность :

Ну вот куда оба смотрели!

Ведь она даже не посмотрела налево, не убедилась в своей безопасности!

Что-то не видно пешеходного перехода…

По-моему лицом сильно ударилась.

Наверное в ушах, как всегда, наушники.

Как вообще можно выходить на проезжую часть не глядя, куда идешь?

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Взято отсюда