Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске на улице, где идут ремонтные работы, автобус сбил девушку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске на улице, где идут ремонтные работы, автобус сбил девушку

Видео с моментом происшествия в Бийске зафиксировали камеры “Сотрудника”

В Бийске на ул. Мерлина автобус сбил девушку.

Видео с происшествием, случившимся 19 сентября, опубликовал “Сотрудник”.

На записи видно, как женщина достаточно быстрым шагом переходит дорогу в месте, где расположена трамвайная остановка.

Бийчане знают, что в настоящее время на этих дорогах идет ремонт. И там, где движение было односторонним, оно временно – двустороннее. Пострадавшая, возможно, забыла об этом или же не знала вовсе. Удар, который она получила от автобуса был достаточно сильным, и скорее всего, водитель автобуса также не мог предотвратить наезда на человека, который резко выскочил на дорогу там, где не было “зебры”.

В Телеграм-канале “ВКурсе. Барнаул 22”, где особенности транспортной системы Бийска знают не очень хорошо, осудили пострадавшего пешехода за неосмотрительность :

  • Ну вот куда оба смотрели!
  • Ведь она даже не посмотрела налево, не убедилась в своей безопасности!
  • Что-то не видно пешеходного перехода…
  • По-моему лицом сильно ударилась.
  • Наверное в ушах, как всегда, наушники.
  • Как вообще можно выходить на проезжую часть не глядя, куда идешь? 

 

бийск алтайское , бийск улицы ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

29.12.2023

 Новости Алтай

Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

29.12.2023

 Новости Алтай

Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

29.12.2023

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix