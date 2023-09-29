В Бийске начал работу второй межкластерный форум, посвященный 15-летию регионального кластерного движения «Алтайские кластеры. Все вместе»

Сегодня, 28 сентября, в Бийске на площадке Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М Шукшина начал работу второй межкластерный форум «Алтайские кластеры. Все вместе», организатором которого является Алтайский центр кластерного развития.

В работе форума принимают участие представители Алтайского биофармацевтического кластера, Алтайского кластера аграрного машиностроения, Барнаульского промышленного химического кластера, Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий, Алтайского полимерного композитного кластера, а также образовательного, медицинского и туристско-рекреационного кластеров.

В программе мероприятия экскурсии по площадкам вуза, ЗАО «Эвалар» и ЗАО «ПО «Спецавтоматика», фотоконкурс «Заводские будни», мастер-классы «Управление изменениями на уровне компании на уровне сотрудников» и «Как построить сильный HR-бренд».

В связи с 15-летием со дня образования НП «Алтайский биофармацевтический кластер» (АБФК) состоялось торжественное награждение руководителя кластера Дмитрия Белоусова, а также самых активных участников партнерства: ООО «Алтамар», ООО «Долголетие», ООО «Фармацевтический завод «Гален», ООО «Алтай-Старовер», ООО «Фирма «Малавит». Врио заместителя начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Ирина Сергеевна Попова вручила руководителям организаций заслуженные награды, отметив созидательный труд каждого члена кластера на благо Алтайского края и всей страны.

За полтора десятка лет некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер» объединило более 40 организаций, включая таких российских лидеров по производству биологически активных добавок и фармацевтических препаратов, как «Эвалар» и «Алтайвитамины».

В настоящее время кластер ведет работу по четырем важным направлениям производства: химико-фармацевтическому, биофармацевтическому, производству продуктов питания с заданными полезными свойствами и производству медицинской техники. Именно такое сочетание позволило получить мощный синергетический эффект.

За годы работы предприятиями-участниками партнерства достигнуты основные стратегические цели, а именно:

создана современная производственная база, соответствующая международным стандартам, позволяющая с высокой степенью эффективности производить лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы на их основе;

налажено производство и вывод на рынок дженериков — аналогов оригинальных лекарственных средств;

освоена разработка и производство инновационных препаратов для импортозамещения и современных лекарственных средств, конкурентоспособных на мировом рынке.

По итогам 2022 года объёмы отгруженных товаров собственного производства составил более 24 млрд. рублей, а количество выпускаемой продукции 1,7 тыс. наименований. Удельный вес инновационных товаров превысил 50%. Реализовано 9 проектов в рамках федеральных целевых программ, созданы условия для устойчивого регионального развития в области биотехнологий и фармацевтики. Фармкомпаниями выпускается более 100 наименований лекарственных препаратов, в том числе импортозамещающих и включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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