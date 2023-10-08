08.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов
Новости Алтай
Певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе
Новости Алтай
На границе с Алтайским краем заметили скопление больших зеленых жаб
Новости Алтай
Граждане Украины не смогут въехать в Россию через Алтайский край
Новости Алтай
В Алтайском крае предложили создать всероссийский кинолагерь
Новости Алтай
Действовала смело и решительно- как женщина спасла от верной смерти маму и ребенка

Коллекция категорий

Бизнес167 Новости
Здоровье387 Новости
Новости Алтай1536 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование197 Новости
Общество408 Новости
Объявления80 Новости
Политика340 Новости
Спорт240 Новости
Платим за интересные новости!

В Бийске произошло ДТП по вине нетрезвого водителя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

6 октября в 19:20 в Бийске на ул. Мерлина произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств.

37-летний мужчина, за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Honda CR-V под управлением 44-летней женщины.

Как было установлено, у водителя Toyota были признаки алкогольного опьянения. С его слов он употребил алкоголь после ДТП. Был оформлен протокол о невыполнении требования ПДД, запрещающих водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

В результате ДТП водителю автомобиля «Тойота» была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

>

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости