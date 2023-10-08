В Бийске произошло ДТП по вине нетрезвого водителя

6 октября в 19:20 в Бийске на ул. Мерлина произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств.

37-летний мужчина, за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Honda CR-V под управлением 44-летней женщины.

Как было установлено, у водителя Toyota были признаки алкогольного опьянения. С его слов он употребил алкоголь после ДТП. Был оформлен протокол о невыполнении требования ПДД, запрещающих водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен. Это нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

В результате ДТП водителю автомобиля «Тойота» была оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

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