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В Бийске снесут гаражи, расположенные рядом со школой №8

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В Бийске снесут гаражи, расположенные рядом со школой №8

В Бийске продолжается борьба с самовольно установленными объектами

11 гаражей намерены демонтировать в Бийске рядом со школой №8, расположенной неподалеку от детской поликлиники в районе вокзала.

Постановление о сносе металлических конструкций, расположенных между забором школы и аптекой. Здесь они стоят в ряд.  

До осени 2023 года их должны демонтировать. Управление муниципальным имуществом мэрии Бийска должно обеспечить сотрудников, оборудование и технику, необходимую для демонтажа объектов.

После демонтажа гаражи будут транспортированы к месту хранения на «штафстоянку» в пер. Кожевенный. Если владельцы гаражей после этого захотят забрать их, нужно будет оплатить все расходы на перемещение.

Впрочем, многие не дожидаются приезда чиновников и правоохранителей и сами перевозят гаражи.

Напомним, ранее в мэрии объявили, что будут сносить гаражи на ул. Короленко.

 

погода в бийске на 10 , адреса бийска ,

Взято отсюда

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