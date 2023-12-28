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В Бийске вскоре объявят название нового парка

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В Бийске вскоре объявят название нового парка

Парк на Зеленом Клине в Бийске официально получит новое название

30 сентября должны быть завершены работы в парке за «Ривьерой», благоустройство которого началось еще в 2020 году.

В этом году парк обещают сдать в эксплуатацию, однако имя, под которым он будет принят, пока неизвестно.

В мэрии Бийска рассказали, что в ближайшее время город определится с именем, которое получит это место. Сейчас его знают, прежде всего, как «парк за «Ривьерой»» или «парк на Зеленке».

При этом ранее в администрации поясняли, что эти называния новому объекту не подходят, и муниципалитет по завершении работ планирует объявить конкурс на лучшее название, которое официально будет присвоено парку.

Этот конкурс будет объявлен в ближайшее время, рассказал глава города Александр Студеникин. Лучшее название и станет официальным названием парка.

Напомним, после реконструкции многие бийские объекты получают новые имена. Так, отремонтированный стадион «Строитель» стал «Юбилейным», а парк им. Гагарина – Нагорным.

 

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Взято отсюда

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