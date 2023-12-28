В Бийске выставили на торги бывшую ярмарку в районе АБ

Новый объект может появиться рядом с конечной остановкой автобусов «Кристалл» в Бийске

Муниципалитет через аукцион предлагает в аренду территорию бывшей ярмарки в микрорайоне АБ.

Участок небольшой – 952 кв. метра, но расположен рядом с жилыми домами, торговым центром и строящейся школой.

Город готов за 120 тыс. руб. передать территорию для бытовых или коммунальных услуг, или же здесь можно будет разместить объекты амбулаторно-поликлинического обслуживания, дошкольного, начального и среднего образования, спорта, магазин или стоянку. Бывшая ярмарка на АБ в Бийске. Фото: Редакция “БР”

Вообще, это место многие бийчане, проживающие в Приобской части города, знают как ярмарку АБ. В разные годы тут торговали всем: от горячих чебуреков и конфет до дынь и привозного чая. В последние годы ярмарка на АБ не работает, а торговля за уличными прилавками сместилась к торговому центру.

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Взято отсюда